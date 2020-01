Droga nella busta della spesa, arrestata una insospettabile

Nascondeva un etto di droga nella busta della spesa. Il nervosismo mostrato durante un controllo di routine dei carabinieri l'ha tradita. Il suo atteggiamento, infatti, ha insospettito i militari che hanno affondato la verifica ed hanno scovato la droga. Così per la donna, una brindisina di 28 anni incensurata, è scattato l'arresto in flagranza di reato con la contestazione di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati i carabinieri della stazione Taranto Nord a fermare per un controllo la vettura con al volante la donna nel rione Paolo VI. L'abitacolo è stato perquisito e sono stati scovati due pacchetti con un etto di hashish. La droga era nascosta in una busta della spesa tra verdure e frutta. A quel punto la giovane è stata arrestata. Per lei il pm di turno ha disposto i domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA