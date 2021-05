Droga nel pacco per il detenuto, sequestro nel carcere di Taranto

Le bustine con la droga erano nascoste in una pacco di alimenti destinato ad uno dei detenuti rinchiusi nel carcere di Taranto. Lo stupefacente, però, è stato intercettato dagli agenti della Polizia Penitenziaria impegnati nel rituali controlli con i quali si verifica il contenuto dei pacchi destinati ai reclusi. La droga è stata quindi sequestrata e sono partite le indagini per risalire ai responsabili dell'episodio.

Il pacco

Durante i controlli, il pacco è stato esaminato dagli agenti in servizio. All'interno di una confezione di carne, conservata sotto vuoto, quindi, sono state trovate e sequestrate dieci piccole bustine. Complessivamente custodivano dieci grammi di sostanze stupefacenti, destinati ad alimentare lo spaccio all'interno della struttura carceraria, situata alla periferia di Taranto.

La denuncia

L'episodio, avvenuto nel pomeriggio di venerdì, è stato denunciato dal sindacato Osapp. I sindacalisti hanno sottolineato che, purtroppo, non è il primo episodio di questo tipo. Una piaga quella della circolazione della droga in carcere che la Polizia Penitenziaria sta arginando con sequestri a ripetizione, nonostante la difficile situazione del carcere jonico. Nella nota, infatti, i vertici dell'Osapp hanno nuovamente sottolineato la gravissima carenza di organico a Taranto che stride con il sovraffollamento della struttura in cui sono ristretti all'incirca il doppio dei detenuti prevista dalla capienza.