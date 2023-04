Introduce droga in carcere durante un colloquio con un famigliare detenuto: arrestata una donna

Introduce droga all'interno del carcere di Taranto: arrestata una donna. Si era recata in carcere per un colloquio con un proprio famigliare, ma il suo atteggiamento non è passato inosservato ai poliziotti penitenziari che lavorano presso la casa circondariale di Taranto.

La donna, approfittando del colloqui in carcere, ha introddo nell'istituto una ingente quantità di sostanza stupefacente. E' accadito intorno alle 14 di ieri - 4 aprile - quando gli agenti di polizia penitenziaria a seguito di controlli attenti durante i colloqui con i famigliari, hanno scoperto il piano della donna che è stata arrestata. La droga invece è stata sequestrata.