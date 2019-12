Albero di Natale addobbato con luci, palline colorate e droga: un arresto

Ultimo aggiornamento: 13:13

Aveva nascosto la droga tra i rami e le luci dell'albero di Natale. Lo stratagemma, però, non ha ingannato i cani dell'antidroga del nucleo cinofili dei carabinieri. I segugi hanno subito scovato lo stupefacente e per un tarantino di sono spalancate le porte del carcere.Nella rete dei militari della stazione Taranto Nord e del Nucleo Investigativo di Taranto, è finito Angelo Fago, tarantino già agli arresti domiciliari. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno sequestrato mezzo chilo di hashish. La sostanza stupefacente era nascosta tra i rami dell’albero di Natale in mezzo agli altri addobbi e alle luci colorate.La droga è stata sequestrata e per l'uomo si sono spalancate le porte del carcere.