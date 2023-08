Donna trovata morta in una casa dei Tamburi

Il cadavere di una donna di 62 anni è stato trovato nella tarda serata di giovedì dai Vigili del Fuoco a Taranto. I pompieri, dopo una segnalazione, hanno buttato giù la porta della casa in cui la vittima viveva da sola nel rione Tamburi. ll corpo privo di vita è stato trovato nel bagno, già in stato di decomposizione. Sul posto anche la Polizia per i rilievi e gli accertamenti avviati per stabilire le cause della morte.

L'intervento

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel rione Tamburi per soccorrere una persona della quale non si avevano notizie da alcuni giorni. Dopo la segnalazione hanno bussato alla porta della donna, ma non hanno avuto risposta. A quel punto per entrare nell'abitazione hanno sfondato la porta di ingresso e hanno trovato il cadavere della 62enne, residente a Taranto ma di origini campane.

Gli accertamenti

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche gli agenti della squadra Volante della Polizia e una ambulanza del 118. Questa mattina sarà effettuato un altro sopralluogo per comprendere le cause della tragedia. Come sempre in questi casi non si esclude alcuna ipotesi.