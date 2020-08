Donna aggredita a calci e pugni per rapina, fermato uno straniero

In carcere un giovane straniero per la rapina subita da una donna nel centro storico di Massafra nei giorni scorsi. I carabinieri della cittadina jonica, infatti, hanno sottoposto a fermo un 28enne originario del Gambia, regolare in Italia ma senza fissa dimora ed occupazione. Il giovane è sospettato di essere l’esecutore della rapina che ha suscitato grande scalpore in città.

L’extracomunitario, due giorni fa, si era avvicinato a una 45enne che passeggiava in centro e dopo averla colpita con calci e pugni, le aveva sottratto la borsa con all'interno 70 euro. Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno consentito di individuare lo straniero che è stato bloccato e condotto in carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA