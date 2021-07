Sono proseguite tutta la notte le ricerche del disperso nelle acque di Taranto. Ieri sera lo hanno visto sbracciare in grande difficoltà nel mare di Torre Ovo, località della litoranea salentina di marina di Torricella. E da quel momento sono scattate le ricerche, condotte anche con gli elicotteri, ma di quell'uomo disperso in mare fino a tarda ora, purtroppo non si è trovata traccia. E nessuno sinora ha presentato denuncia di scomparsa.

