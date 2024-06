Da detenuto era evaso dalla clinica in cui era stato condotto per alcuni controlli. Dopo quattro mesi da latitante è stato scovato e arrestato dai poliziotti di Taranto a Milano, proprio mentre si stava recando da uno specialista. La Polizia al termine di intense e meticolose indagini, ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un pluripregiudicato di 62 anni originario di Martina Franca evaso lo scorso 30 gennaio.

La fuga

Il 62enne, a quel tempo detenuto nel carcere del capoluogo Jonico, era stato ricoverato presso una clinica privata di Taranto per accertamenti sanitari e nei giorni successivi era riuscito ad evadere dalla struttura medica facendo perdere le sue tracce. Gli investigatori della Squadra Mobile si sono messi sulle sue tracce, riuscendo negli ultimi tempi a circoscrivere i suoi movimenti nella zona di Milano. Solo nel pomeriggio di ieri sono riusciti ad intercettarlo mentre era in procinto di sottoporsi ad una visita specialistica in un ospedale del capoluogo Lombardo.

L'operazione

I poliziotti, con la collaborazione dei colleghi della Squadra Mobile milanese, dopo aver pianificato nei dettagli l’intervento hanno atteso il suo arrivo tra i pazienti e lo hanno bloccato. Il 62enne, al momento del controllo, era in possesso di documenti contraffatti stranieri. Le indagini hanno permesso di raccogliere indizi utili a ritenere che quest’ultimo fosse in procinto di varcare il confine italiano per continuare la sua latitanza all’estero. Ora è nel carcere milanese di San Vittore.