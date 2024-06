"Dammi i soldi" e picchia il padre anziano. Arrestato dai carabinieri

Ha aggredito e picchiato il padre anziano per soldi. Poco dopo, però, è stato arrestato dai carabinieri. La brutta storia di violenza in famiglia arriva da Marina di Ginosa, in provincia di Taranto. I militari hanno arrestato, in flagranza di reato, un 46enne del posto, “sorvegliato speciale” con obbligo di soggiorno. La vicenda costituirebbe l’ultimo episodio di una serie di vessazioni, a cui l’uomo avrebbe costretto la vittima, portate avanti già da tempo e esplose sabato sera, quando il 46enne, dopo aver chiesto con insistenza denaro al genitore.

La denuncia

Il malcaptato ha rifiutato di dare soldi al figlio e qust'ultimo, per tutta risposta, l’avrebbe aggredito prima verbalmente e poi fisicamente, minacciandolo anche di morte.

L’anziano è riuscito a contattare il 112, chiedendo l’intervento di una pattuglia. I militari dell’Arma, arrivati nell'’appartamento dove si è consumata l’aggressione, hanno soccorso la vittima che è stata medicata dai sanitari del 118. Il responsabile dell'aggression è stato arrestato con le contestazioni di “maltrattamenti in famiglia”, “tentata estorsione”, nonché di violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale. Per lui si sono aperte le porte del carcere.