Pioggia e grandine si abbattono sulla scuola: crolla il controsoffitto di un'aula. Paura in classe

Nessun ferito per il crollo del controsoffitto in un'aula della scuola media Pirandello al quartiere Paolo VI di Taranto, a causa di un violento acquazzone con pioggia e grandine. La dirigente scolastica aveva già fatto evacuare la scuola dopo i primi segnali da parte di alcuni docenti riguardo alle prime gocce d'acqua che cominciavano ad entrare in classe. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici comunali.

Pioggia e grandine

La pioggia abbondante nelle prime ore del pomeriggio era stata accompagnata da una violenta grandinata.

Sono stati segnalati allagamenti e disagi anche negli uffici comunali e in diverse zone del quartiere. L'acqua e il fango hanno raggiunto anche i parcheggi del centro commerciale. «Le copiose precipitazioni atmosferiche di questo pomeriggio hanno creato disagi limitati al quartiere Paolo VI di Taranto», anche se fortunatamente non si sono verificati danni a persone, ma soltanto ad immobili. Lo ha detto l'amministrazione comunale all'Adnkronos. «È stato chiuso al traffico viale Cannata, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra il centro commerciale e via Grandi - hanno detto ancora - Si è inoltre verificato uno smottamento dell'asfalto, all'incrocio tra viale Del Lavoro e viale Del Turismo».