Crolla una palazzina accanto al cantiere con gli operai al lavoro: tragedia sfiorata in pieno centro

Ultimo aggiornamento: 13:24

Paura in pieno centro a Taranto , poco dopo le 11, per il crollo di una palazzina di quattro piani. L'edificio, da tempo disabitato, ha ceduto all'improvviso con le macerie che hanno invaso il marciapiede e parte della carreggiata della centralissima via Pupino.Fortunatamente non si sono registrati feriti ed è stato un vero miracolo visto che in quei palazzi sono al lavoro operai per interventi di consolidamento. I lavoratori si erano allontanati poco prima del crollo. Sul posto Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Locale.