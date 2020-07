Covid, un caso in provincia di Taranto

Un caso di contagio da Covid-19 si registra nella provincia di Taranto, e precisamente nel comune di Montaparano. Ad annunciarlo con un post su facebook il sindaco della cittadina Giuseppe Grassi.

"Cari concittadini - scrive il primo cittadino - purtroppo c’è un aggiornamento sulla situazione covid nel nostro Paese. Ci è stato segnalato un caso positivo di contagio, residente a Monteparano ma domiciliato altrove. Ci informano che il soggetto - aggiunge il sindaco - non ha avuto contatti con altri residenti se non solo con i familiari, i quali sono in regime di quarantena. Vi assicuro che siamo costantemente attenti all’evoluzione della situazione e in contatto con gli enti competenti. Evitiamo gli allarmismi ma teniamo alta l’attenzione. Vi invito al rispetto di quanto previsto dall’ordinanza ministeriale e regionale e all’osservanza delle norme igienico sanitarie. La collaborazione - conclude Grassi - è la prima forma di prevenzione".

