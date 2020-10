Covid, positivi un altro studente ed una giovane sposa, a pochi giorni dal matrimonio

Un altro caso di studente positivo al Covid-19 si è registrato nelle scorse ore a Taranto. Dopo il focolaio di Covid nell’istituto professionale Maria Pia a Taranto, infatti, al test è risultato positivo un ragazzo dell'istituto Pacinotti. Si tratta di uno studente del quarto anno. Ora si sta procedendo alla ricostruzione della catena di contatti del giovane, mentre la sua aula è stata sanificata. I compagni di classe sono in isolamento fiduciario e domani saranno sottoposti a tampone. E sempre a Taranto, questa volta in una località della provincia, è risultata positiva anche una giovane sposa. La ragazza è giunta al pronto soccorso con sintomi da Covid e il tampone ha dato esito positivo. Stesso verdetto per il marito che è asintomatico. Nessun accertamento per gli invitati alla cerimonia, all'incirca 150, poichè la funzione e il ricevimento sono avvenuti la scorsa settimana, quindi oltre le 48 ore previste dal protocollo per intervenire con i tamponi. Ad ogni buon conto, gli invitati che dovessero avvertire sintomi o ritenerlo necessario possono rivolgersi al medico di famiglia per valutare eventuali iniziative da intraprendere.



