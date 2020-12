Covid, in undici intorno al tavolo da gioco. Pioggia di multe

Stavano giocando tranquillamente a carte nel deposito di mobili adibito a circolo ricreativo. In barba alle norme per evitare il contagio da Covid. In quel locale di Taranto, però, l'altro giorno hanno fatto irruzione i finanzieri.

Sono undici le persone fermate, identificate e multate dalle Fiamme Gialle. Per loro, vista la evidente violazione delle norme contenitive della pandemia, sono scattate multe da 400 a 1.000 euro. Inoltre una delle persone presenti nel locale, durante le fasi di identificazione, oltre a dichiarare di essere sprovvista di documenti, ha fornito false generalità ed è stata denunciata a piede libero.

