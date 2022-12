Corsa della vigilia per ricordare l'avvocato podista stroncato dal cancro

Tutti di corsa per solidarietà. E per ricordare Francesco Pignatelli, l'avvocato podista di Taranto, stroncato dal cancro nel 2013 a soli 38 anni. Questa la particolare e toccante vigilia vissuta nella città dei due mari dai tanti che hanno voluto partecipare all'iniziativa. Lo scopo è quello di raccogliere alimenti e fondi da devolvere all'Ant e all'associazione Abfo. Alle 12 di questa mattina i partecipanti si sono radunati nella rotonda della villa Peripato, il parco pubblico del Borgo. Dopo la raccolta di alimenti e fondi è partita la corsa.

Il ricordo

"Io corro con Francesco" è la slogan con il quale da quasi dieci anni gli amici dell'avvocato Pignatelli ricordano il giovane legale. Nei due anni alle spalle la corsa non si è tenuta a cauda della pandemia. Validissimo legale nel campo del diritto del lavoro, Francesco era anche un atleta armato di grande passione per la corsa. Prima della malattia ha partecipato a diverse maratone. Nell'estate del 2013, a soli 38 anni, la diagnosi di cancro. Malattia che lo ha ucciso a soli 38 anni, nello spazio di pochi mesi.

La corsa

Questa mattina sono stati in tanti a volerlo ricordare partecipando all'iniziativa di solidarietà. Dopo la raccolta, il drappello di podisti ha dato vita ad una corsa della solidarietà che si è snodata nelle strade cittadine lungo un percorso di sei chilometri. Al termine un brindisi per ricordare l'avvocato scomparso e per gli auguri di Natale.