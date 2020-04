La passione è più forte del coronavirus: coppietta si apparta al buio e viene multata

Ultimo aggiornamento: 12:18

Si sono appartati in una zona isolata, proprio dietro un centro commerciale. Ma all'apice della passione e a rompere l'idillio sono arrivati i carabinieri. Galeotta la passione per una giovane coppia di innamorati di Taranto . I due hanno ceduto alla tentazione e si sono incontrati furtivamente in quella zona, violando le norme sulle restrizioni per evitare il contagio del Covid-19. La pattuglia in servizio di controllo proprio per verificare il rispetto di quelle regole ha pizzicato la coppia in atteggiamenti intimi. E non ha potuto fare altro che sanzionare i due giovani costretti ora a pagare una multa salatissima.Destino analogo anche per un altro tarantino, fermato sempre dai carabinieri in strada e molto lontano dalla sua abitazione. Alle domande dei militari ha risposto tirando fuori una busta piena di alimenti e spiegando che stava portando la spesa alla fidanzata. Una scusa davvero poco fantasiosa che non lo ha salvato dalla sanzione pecuniaria.Solo due dei casi intercettati dai carabinieri nel corso dei controlli, intensificati in occasione del fine settimana di Pasqua.Oltre alle verifiche, peraltro, i carabinieri sono al fianco di chi ha bisogno di aiuto. Infatti i militari anche a Taranto stanno collaborando alla distribuzione dei buoni-spesa a famiglie bisognose ed in più di una circostanza hanno effettuato prelievi bancomat per conto di persone anziane.