Consegnati all'ospedale 80 kit per trasformare le maschere da snorkeling in respiratori

Ottanta kit per trasformare le maschere da snorkeling in respiratori per potenziare la risposta dell'ospedale Moscati di Taranto contro l'offensiva del Covid-19. A consegnarli ai vertici della Asl di Taranto, proprio questa mattina dinanzi all'ingresso del presiodo jonico contro il coronavirus, il sindaco Rinaldo Melucci e l'assessore Francesca Viggiano. Il team di imprese che si è subito messo a disposizione dell'amministrazione tarantina ha riprogettato e stampato in 3D degli adattatori in materiale biodegradabile acido polilattico (Pla) per riconvertire una maschera da snorkeling in due tipologie di dispositivi sperimentali da utilizzare in questo momento di emergenza: uno scudo facciale con respiratore e uno scudo facciale con filtro P3 per la protezione di personale.

Questa ultima soluzione, che prevede l’utilizzo di un unico filtro commerciale P3, è stata progettata per un utilizzo da parte di personale assistenziale in strutture a forte rischio di contagio virale ed è già disponibile per la sperimentazione.

"Non ci siamo fatti pregare nel dare la nostra disponibilità - ha detto il primo cittadino - nei momenti difficili questa città riesce a dare il meglio di sè. Siamo meravigliati, non solo perchè questi makers sono bravissimi e si sono messi a disposizione della città e dell'Asl, ma anche perchè quando abbiamo pensato al FabLab avevamo certo un'idea innovativa, visionaria e non avremmo mai immaginato che il primo banco di prova sarebbe stato il settore bio-medicale. Evidentemente, questa esperienza ci lascerà l'opportunità di sviluppare settori nuovi, ai quali non avevamo inizialmente pensato". © RIPRODUZIONE RISERVATA