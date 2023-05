Taranto, concertone sospeso per la pioggia: paura per gli spettatori "intrappolati" nel fango

Piove a dirotto su Taranto e il concertone dell'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto chiude anticipatamente rispetto al programma a causa del maltempo che ha messo a rischio la sicurezza del pubblico all'interno del parco archeologico della mura greche ormai trasformato in un campo di fango. Una poltiglia che ha reso difficile per gli spettatori abbandonare l'area del parco.

La decisione degli organizzatori

L' ultimo ad esibirsi è stato Gemitaiz, che ha infiammato soprattutto il pubblico più giovane con alcuni dei suoi brani più famosi come «Davide». La decisione di terminare anticipatamente il concerto è stata assunta dagli organizzatori di concerto con la Commissione di pubblica sicurezza. Sul palco avrebbero dovuto salire ancora, tra gli altri, Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Niccolò Fabi, Nino Frassica e la Los Plaggers Band, Marlene Kuntz, Willie Peyote, Ron e la Rappresentante di Lista.

Willy Peyote: «L'importante è esserci»

«Sono molto contento di essere qui per poter condividere il palco con messaggi importanti. L'importante è esserci per ribadire ribadire che la libertà va sempre difesa. La libertà di fare la scelta che si ritiene più opportuna è quella più importante. Se uno si sente libero di scegliere per sé senza essere vincolato al contesto in cui vive, quella per me è la libertà». Lo ha detto il cantante Willie Peyote parlando con i giornalisti a margine della sua esibizione sul palco dell'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto. «Questo - ha aggiunto - è un palco importante a prescindere perchè rappresenta al meglio quello che festeggiamo oggi, la giornata del primo maggio. Credo che partire dal concetto di lavoro sia importante perché se ne parla poco e male nel nostro Paese ed è fondamentale in un momento storico in cui vedo più gente che si lamenta perché non trova personale di quanto di parli di uno stipendio dignitoso nel nostro Paese». La libertà, ha concluso l'artista, «è conseguente. Se hai uno stipendio degno di questo nome puoi essere più libero. Il nostro ruolo? Si può fare musica anche dicendo qualcosa»