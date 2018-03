Concertone del 1° maggio, i bambini protagonisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«È nelle nostre intenzioni, ma nelle vostre mani!». È tutto in queste parole lo spirito con cui il Comitato Liberi e Pensanti sta costruendo con fatica e tanto entusiasmo l’edizione 2018 di «Uno Maggio Taranto», l’evento che non è solo musica live ma presa di coscienza collettiva sui problemi che da nord a sud uniscono territori e cittadini. È la voce amplificata di una città come Taranto che sa esprimere potenzialità enormi, che dal nulla nel 2013 ha tirato fuori, dal basso, la forza per scombinare tutto e prendersi il palcoscenico nazionale per raccontare il dramma dell’inquinamento e quello sanitario che vive. Del lavoro che non c’è, del futuro in salita, degli ultimi a ogni latitudine. Un grande concerto che i Liberi e Pensanti affrontano portandosi sulle loro spalle tutto il peso dell’organizzazione.Ogni anno, però, le spese aumentano, i costi lievitano, le donazioni raccolte con le bottiglie di vino e le magliette distribuite nelle settimane che lo precedono non bastano da sole. Non basta nemmeno la generosità degli artisti che abbracciano la causa e che partecipano gratuitamente. C’è bisogno dell’aiuto di tutti. Ecco perché fino al 4 aprile è possibile contribuire alla campagna di crowdfunding su Musicraiser, una raccolta fondi che al momento ha superato di poco i 14mila euro ma che potrebbe e dovrebbe crescere ancora. Ci sono diversi «premi» in palio a seconda della cifra che si intende versare per dare una mano concreta a un gruppo di «pazzi innamorati della propria terra»: dal vinile del nuovo singolo realizzato per l’occasione dai Terraross e Frank Buffoluto “Ammé mu ste dice”, che hanno realizzato anche un videoclip girato al quartiere Tamburi, alla cena da “vip” per due o a quella con gli artisti, all’uscita col catamarano della Jonian Dolphin Conservation per osservare i meravigliosi cetacei che popolano il Golfo di Taranto. E per non farsi mancare nulla c’è anche la t-shirt esclusiva con l’illustrazione realizzata dall’artista tarantino Alessandro Vitti.