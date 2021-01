Con la moto contro un'auto, grave un ragazzo

Sono giudicate gravi le condizioni di un giovane di Torricella che nel pomeriggio, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con la sua moto contro una Opel Corsa che proveniva dall’altro senso di marcia. L'incidente è avvenuto lungo la litoranea, nella zona della marina di Torricella. Dopo l'allarme sul posto sono subito arrivati i soccorsi. L'equipe del 118 ha imbarcato sull'ambulanza il giovane motociclista e lo ha condotto al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata dove il ragazzo è giunto in codice rosso. Sul luogo dello scontro i carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro stradale. E altri due giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto sabato sera all'ingresso di Lizzano. Le vittime viaggiavano a bordo di una fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, si è violentemente scontrata con una mercedes. I due feriti sono rimasti incastrati tra le lamiere della loro vettura e per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del Fuoco. La coppia è stato condotta al Santissima Annunziata di Taranto dove sono stati ricoverati in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA