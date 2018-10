Con l'auto in mare, salvati dai Vigili del Fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha sbagliato la manovra. O forse ha dimenticato di azionare il freno a mano. Fatto sta che in pochi secondi è piombato in mare dalla discesa del Vasto, nella città vecchia di Taranto. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. In mare è piombata una fiat Punto con a bordo un uomo, che era al volante, e una donna di Taranto, entrambi di cinquant'anni. L'allarme è scattato immediatamente e le vittime sono state prontamente recuperate dai vigili del fuoco e da alcuni pescatori che erano sulla banchina. Per loro solo tanta paura e un tuffo in mare un po' fuori stagione.