Compra droga dalla Spagna via posta: arrestato 19enne

Invece di approfittare del black friday per fare acquisti di vario genere, ha pensato bene di comprare della droga dalla Spagna e farsela consegnare dalla Posta. Il sospetto dei carabinieri su plico arrivato appunto dalla Spagna e in giacenza presso un corriere postale ha fatto scattare i controlli.

Ai domiciliari è finito un 19enne incensurato di Taranto, dopo essere stato sorpreso in possesso di un plico contenente oltre 300 grammi di hascisc. In particolare i militari stavano monitorando da giorni un plico sospetto, spedito dalla Spagna, in giacenza presso un corriere postale e, seguendone tutti i movimenti, sono riusciti ad intervenire nel momento esatto in cui il giovane lo riceveva firmando la ricevuta di consegna. I carabinieri hanno quindi proceduto all'apertura del pacco, trovando al suo interno 3 panetti di hascisc. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare una dose di marijuana e un bilancino di precisione.