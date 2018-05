Commando assalta cantiere di un locale, ferito il custode

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno assaltato poco prima di mezzanotte un locale in via di ristrutturazione. Ed hanno ferito con un colpo di pistola il custode prima di derubarlo. In azione tre uomini armati che hanno preso di mira il locale del rione Tamburi nel quale è destinato a sorgere lo store di un commerciante cinese. I malviventi hanno fatto irruzione all'improvviso ed hanno assalito il custode che dormiva nel letto della sua stanzetta.La vittima, si tratta di un cittadino cinese di 55 anni, è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. Poi i delinquenti hanno sparato diversi colpi, ferendo lo straniero ad un tallone. Prima di fuggire hanno rubato il portafogli nel quale c'erano circa trecento euro. Sul grave episodio indagano i carabinieri, mentre la vittima è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di trenta giorni.