Colpo davanti all'ufficio postale. Rapinatori in fuga con 90.000 euro

Pistole in pugno hanno aggredito una delle guardie giurate che stava scaricando il denaro contante destinato all'ufficio postale di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto. E sotto la minaccia delle armi si sono impossessati di numerosi sacchi zeppi di banconote. Poi sono fuggiti a bordo di una macchina. In azione una banda composta da tre malviventi. Il bottino è stato quantificato in 90.000 euro.

Il colpo

I rapinatori sono entrati in azione alle 8,20, poco dopo che il portavalori si era fermato nei pressi dell'ufficio postale. I tre malviventi con il volto coperto e con le armi in pugno hanno preso di mira una delle guardie giurate che era intenta a scaricare le sacche di denaro contante. Hanno rastrellato diverse borse e sono fuggiti.

La fuga

I delinquenti sono riusciti a mettere insieme un bottino che è stato quantificato in 90.000 euro prima di darsi alla fuga. Dopo la rapina compiuta nei pressi dell'ufficio postale è scattato immediatamente l'allarme. Sul posto si sono dirette le pattuglie della stazione dei carabinieri di San Giorgio Ionico. I militari hanno acquisitato le dichiarazioni di alcuni testimoni e hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di sicurezza. Mentre in tutta la zona sono stati istituiti posti di blocco nella speranza di intercettare la banda in fuga.