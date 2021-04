La Polizia irrompe in un casale, sotto chiave venti chili di eroina

Venti chili di eroina sotto sequestro, arrestata una donna incensurata, mentre il marito, volto noto alle forze dell'ordine è riuscito a darsi alla fuga. Questo il bilancio del blitz messo a segno dalla Polizia nelle campagne di Martina Franca , al termine di un servizio di appostamento andato avanti per alcuni giorni.

L'IRRUZIONE

L'altra sera i poliziotti dei commissariati di Martina Franca e Grottaglie , oltre a quelli della squadra Mobile di Taranto, hanno fatto irruzione nel casale in cui vive una coppia originaria della provincia di Brindisi. Il blitz è partito perchè l'uomo era sospettato di aver messo in piedi un traffico di ingenti quantitativi di stupefacente, con la collaborazione di alcuni giovani albanesi che avrebbe utilizzato come "corrieri" per trasportare i carichi di droga.

LA PERQUISIZIONE

Gli agenti hanno ispezionato palmo a palmo la proprietà dell'uomo, un brindisino di 48 anni, e in un deposito di attrezzi hanno trovato quasi venti chili di eroina in polvere. Durante le fasi dell'operazione gli agenti hanno arrestato sua moglie, ma lui con una mossa fulminea è riuscito a divincolarsi e a scavalcare la recinzione della casa. Poi si è dileguato approfittando del favore delle tenebre. In queste ore le campagne vengono setacciate dalla Polizia per individuarlo.