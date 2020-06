Dall'ingaggio delle comparse di un film alle assunzioni nella Pa: colpo al clan mafioso, scattano 9 arresti

Ultimo aggiornamento: 09:57

Nove arresti per decapitare un clan mafioso di Taranto . E' scattata all'alba l'operazione della Guardia di Finanza denominata "Tabula rasa". I militari hanno eseguito i provvedimenti restrittivi spiccati dal gip di Lecce su richiesta dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia. Nel dettaglio per otto indagati si sono spalancate le porte del carcere, uno è ai domiciliati, mentre per altri due è stato disposto l'obbliogo di firma. Gli arresti sono stati eseguiti principalmente nei quartieri Tamburi e Tramontone con le contestazioni di associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e munizioni.Nel corso delle indagini è stata accertato che due fratelli tarantini, già appartenenti alla “Sacra Corona Unita”, hanno proseguito negli ultimi anni la loro attività dando vita ad una organizzazione in grado di imporre la propria legge.Tra gli episodi inquadrati il caso in cui il clan avrebbe imposto a una casa cinematografica, che aveva realizzato le riprese di un film per alcune settimane a Taranto, la sorveglianza dei mezzi e delle attrezzature utilizzate attraverso uomini della cosca. Il clan avrebbe anche gestito l'ingaggio delle comparse. Nel mirino anche una vicenda di voto di scambio. Uno dei capi, inoltre, sarebbe riuscito a farsi assumere in un'azienda pubblica con una rapida carriera.