Taranto, colpi di pistola contro auto di una concessionaria: paura in periferia

Colpi di pistola sparati da una moto in corso verso le auto di una concessionaria. Scene da film ieri sera alla periferia di Taranto dove fortunatamente non ci sono stati feriti. Sembrerebbe un avvertimento in piena regola ma saranno le indagini a ricostruire i fatti e stabilire il movente.

La raffica di colpi di pistola contro le auto parcheggiare

Una decina di colpi di pistola calibro 9ž21 è stata esplosa ieri sera davanti a un concessionario di auto in via Consiglio, alla periferia di Taranto. Non ci sono stati feriti. Cinque proiettili hanno danneggiato due auto parcheggiate, una Smart e una Nissan Qashqai.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo e della Sezione Scientifica che hanno recuperato e repertato i bossoli. Probabilmente le pistolettate sono state esplose da una moto in corsa. L'episodio è avvenuto su un'arteria trafficata che conduce al carcere e a un grande centro commerciale. Sono in corso indagini per ricostruire i fatti e stabilire il movente.