Taranto e la sua provincia sull’altalena delle classifiche. C’è chi la mette al vertice o nella top ten del gradimento e chi, invece, la fa scivolare negli inferi. E così euforia e depressione si alternano. Si passa in un breve volger di tempo dall’ottimismo allo scoramento. Siamo un giorno sugli altari e il giorno seguente nella polvere. Certo, non sono rilevazioni o statistiche comparabili tra loro, perché usano riferimenti e parametri diversi, e anche i metodi di costruzione dell’indagine sono diversi. L’unico dato certo è questo zig zag di Taranto. Un po’ su, alcune volte quasi a stordirti, e un po’ giù, quasi a sfinirti. Una città e una provincia sull’ottovolante. E magari i cittadini, bombardati da tanti numeri e da graduatorie così diverse tra loro, s’interrogano: ma dove sta la verità? Che città siamo? È davvero tutto così brutto e indicibile, o, pur nel mare di problemi che Taranto oggettivamente ha - chi può negarlo? -, qualcosa che almeno incoraggi alla speranza e alla fiducia, sta cominciando a cambiare?

L’ultima doccia gelata è arrivata ieri dall’Istat, l’Istituto nazionale di statistica. Occupandosi della percezione della qualità della vita nelle città italiane nell’anno 2023 in un confronto europeo (rilevazione Quality of life in European cities, condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell’Istat; 26 città italiane messe sotto la lente, più altre 59 della Ue), viene subito fuori che la quota di popolazione soddisfatta per la vita nella propria città, è generalmente alta (superiore all’80%), ma il valore minimo si registra a Taranto: 47,8% (Trento è invece al primo posto). Taranto ultima quindi. E sempre a Taranto, inoltre, è inferiore al 30 per cento la quota (bassa) di popolazione che di notte si sente sicura a camminare da sola per strada.

C’è poi correlazione tra la qualità della vita nella propria città e la soddisfazione per la vita che si conduce. Taranto, con Reggio Calabria, esprime valori minimi per entrambi gli indicatori, mentre a Bari oltre la metà della popolazione ritiene che negli ultimi cinque anni la qualità della vita sia migliorata. A Taranto, invece, quest’ultima percentuale è nel range 15,5-21,8%. Circa il grado di soddisfazione per la sanità (servizi, medici e ospedali), l’Istat dice che il responso dei cittadini colloca Taranto nella fascia inferiore al 30-40 per cento. I trasporti pubblici? Non ne parliamo.

Taranto esprime il valore minimo: 20,2. E sempre a Taranto è rilevato dall’Istat il valore più basso in assoluto per la qualità dell’aria: 6 per cento (e l’Istat annota che Taranto è sede di industrie nazionali). Siamo anche tra le città che usa di più l’auto propria per spostarsi. Inoltre, viene percepita una scarsa efficienza dell’amministrazione pubblica locale. Lo sprofondo, infine, si tocca col dato di chi ritiene che sia facile trovare un buon lavoro a Taranto: appena l’1,6 per cento. Siamo in compagnia di Reggio Calabria.

Gli altri cosa dicono

Ma a fare da contraltare allo studio dell’Istat, è quello di Happy City Index (si veda Quotidiano del 31 maggio) che su 700 grandi città europee e americane, colloca Taranto al 211esimo posto nel mondo e al sesto in Italia come felicità. Il report è costruito su 5 macro categorie: cittadini, governance, sviluppo, economia e mobilità. Taranto ha debuttato nella classifica di Happy City Index, che vede Milano e Bologna rispettivamente al 73esimo e al 95esimo posto mondiale come felicità (Milano è anche prima in Italia).

E un altro pizzico di euforia lo ha regalato il quotidiano inglese “Daily Express” (si veda Quotidiano del 2 giugno), per il quale Taranto è il posto più ambito da visitare quest’anno in Europa. Secondo il “Daily”, Taranto è una “bellissima città” e “il suo punto di riferimento è votato come il più bello d’Italia”. Per il giornale inglese, Castello Aragonese, Museo e Cattedrale sugli scudi, senza trascurare la ricchezza qualitativa dell’enogastronomia.

Due carezze quelle del “Daily” e di Happy City Index dopo che “Il Sole 24 Ore” nei giorni scorsi, nella graduatoria del benessere, ha collocato il Tarantino, su 107 provincie, all’82esimo posto per i bambini, al 75esimo per gli anziani e addirittura al penultimo posto (106) per i giovani. Né mesi addietro era andata meglio con i quotidiani economici, che ogni anno tradizionalmente fanno i report sulla qualità della vita su base provinciale. Infatti l’ultimo report di “Italia Oggi” ci ha collocato al 101esimo posto su 107 (99esimi nel 2022), mentre il “Sole 24 Ore” ci ha fatto risalire di 4 postazioni: 97esimi su 107.

In ripresa, per “Il Sole”, per ricchezza e consumi (83esimi in Italia, +5 rispetto al dato precedente), ma soprattutto per giustizia e sicurezza (44esimi, +24). Male invece per ambiente e servizi (91esimi, -4), peggio, infine, per affari e lavoro (105esimi, zero miglioramenti) e demografia e società (101esimi, anche qui stazionari come l’anno prima).

