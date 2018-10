Ciclista travolto da un furgone, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato trasportato con codice rosso ed è in gravi condizioni in ospedale un ciclista che questa mattina è stato investito all'ingresso di San Giorgio Jonico da un furgone. L'incidente su cui indagano i carabinieri è avvenuto nei pressi dello svincolo per Talsano. Pare che l'impatto sia avvenuto durante un sorpasso. Il ciclista è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.