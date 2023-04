Chiodi nei wurstel, esca mortale per cani e gatti. Scatta la denuncia, caccia al responsabile

Wurstel con all'interno dei grossi chiodi. I bocconi killer sono stati rinvenuti a Torre Ovo, marina di Torricella, in provincia di Taranto, nei pressi della casa di un uomo, proprietario di cani e gatti. Si sospetta che quelle esche mortali siano state sistemate con l'obiettivo di eliminare gli animali dell'uomo o dei randagi che sono in zona. Dopo il ritrovamento è scattata la denuncia.

Il caso

I bocconi pericolosi sono stati trovati sul marciapiede e sarebbesto stati sistemati nella zona per fare del male o addirittura uccidere i due cani e i tre gatti che sono di proprietà di un uomo che abita proprio nelle vicinanze. È bene sapere, comunque che quando un cane o un gatto mangia un boccone spesso lo fa ingoiando in un sol colpo. In tal caso le conseguenze sono davvero gravi, fino a causare gravi lesioni con emorragie interne e la morte dell’animale.

Il precedente

Purtroppo, talvolta l’intolleranza delle persone spinge a compiere gesti incivili e sadici come questo. Alcuni mesi fa a Specchiarica, marina di Manduria, un cane fu trovato in fin di vita accanto alla carreggiata con evidenti sintomi di avvelenamento. In quel caso ad uccidere il randagio del cibo condito con del veleno.