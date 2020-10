Taranto, caso tra i vertici Asl. Un positivo all'altoforno Ilva

Ultimo aggiornamento: 10:20

Otto nuovi positivi al coronavirus ieri nel Tarantino con l'attenzione massima puntata su due ambiti sociali molto sensibili: la sanità, ancora una volta la più colpita, e l'acciaieria dell'ex Ilva . Nel primo caso il virus si è infiltrato nei super protetti uffici dirigenziali della Asl ionica. A risultare positivo al tampone è stato un alto dirigente dell'area sanitaria di viale Virgilio. Il professionista, che sarebbe stato infettato da un suo figlio anch'egli medico (non è da escludere comunque il percorso contrario del virus), avrebbe partecipato ad un incontro con altre figure apicali della stessa Asl, si parla di una quarantina di persone presenti, proprio nei giorni di probabile massima contagiosità. Negli uffici di viale Virgilio, dove si è diffuso il panico, è già partito uno screening di massa con tamponi a tappeto dagli esiti per ora confortanti.Sino a ieri sera l'unico contagiato sarebbe il dirigente che vive in isolamento con il suo nucleo familiare dove anche un terzo componente sarebbe risultato positivo al Covid-19. In molti uffici sanitari della stessa Asl, in un distretto della provincia dove lavora il figlio del dirigente contagiato, si è ripreso lo smart working proprio per evitare una pericolosissima diffusione del contagio. È ancora fresca da quelle parti la memoria del primo focolaio di coronavirus scoppiato nell'ospedale San Pio di Castellaneta proprio ad opera di un altro dirigente medico. Intanto il direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl ionica, Michele Conversano, sta ricostruendo con i suoi uomini e donne la catena dei contagi del suo collega raccomandando isolamenti fiduciari e, laddove è possibile e di concerto con il medico competente dell'azienda sanitaria, il ricorso al lavoro da casa. La notizia della positività dell'alto dirigente risalirebbe ad almeno due giorni prima. Nel frattempo chi ha potuto si è sottoposto al test che man mano sta dando i risultati per ora non allarmanti. Indiscrezioni parlano di negatività al tampone anche del direttore generale, Stefano Rossi, e di quello amministrativo che con il sanitario contagiato potrebbero avere avuto contatti se non diretti perlomeno di rimbalzo con altri professionisti dei rispettivi staff.Altra situazione di crisi è quella che si sta vivendo tra gli operai del siderurgico dove, secondo fonti aziendali, un addetto alla manutenzione refrattari degli altoforni è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è stata la direzione di ArcelorMittal alle organizzazioni sindacali aziendali spiegando di essersi già attivata per l'allontanamento protetto del lavoratore e la conseguente sanificazione di tutti gli ambienti da lui frequentati. Il medico del lavoro incaricato dalla società avrebbe già individuando le persone che potrebbero avere avuto contatti diretti con l'operaio contagiato consigliando loro un periodo di isolamento fiduciario domiciliare. Si sta cercando anche di circoscrivere la possibile diffusione del virus vietando la frequentazione dei luoghi comuni di possibile contagio sino alla loro sicura igienizzazione. Già in passato il coronavirus aveva oltrepassato i tornelli dell'ex Ilva ma solo in un caso ha provocato preoccupazioni dal punto di vista sanitario con un operaio sintomatico che è stato poi ricoverato e dimesso dopo un periodo di cure.