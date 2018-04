Caso Ilva a Roma, tutti i sindacati chiedono la svolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una speranza accomuna tutti: lo sblocco della trattativa. E per sblocco s’intende non una conclusione o un accordo tout court ma, più banalmente, la possibilità di entrare nel merito delle condizioni e capire i margini di risoluzione.Vertenza Ilva, ore 10.30, Mise. I sindacati tornano oggi al tavolo romano a una settimana dall’ultimo summit. Quello che Teresa Bellanova aveva classificato come ricognizione, giovedì scorso, adesso deve tramutarsi in qualcosa in più. L’auspicio è innanzitutto dei sindacati. Chi con sfumature diverse, chi con parametri differenti: tutti però - dalla Fiom alla Fim, dall’Usb alla Uilm - vogliono una svolta in questa negoziazione che si trascina stancamente e senza risultati concreti da sette mesi.«Oramai stiamo ripetendo da troppo tempo le stesse cose - afferma Giuseppe Romano, segretario generale della Fiom di Taranto - siamo fermi alla procedura di trasferimento aziendale ex articolo 47 che è stata solo congelata ma ci risulta che i rappresentanti di ArcelorMittal siano rimasti su quelle posizioni (ridiscussione dei diritti acquisiti, nuove assunzioni tramite Jobs Act ndc). Una trattativa si basa su compromessi ma se tutto è preconfezionato da azienda e governo, ce lo dicessero chiaramente. Ci sono troppe partite aperte: per esempio sono ancora in piedi due ricorsi contro il Dpcm che ha approvato il piano ambientale. Se il Comune si è espresso tramite il sindaco Melucci su un possibile accordo, non mi pare che il presidente Emiliano abbia intenzione di ritirarlo».Della delegazione locale che è partita ieri da Taranto per raggiungere la capitale, fa parte anche il numero uno della Fim Cisl territoriale Valerio D’Alò: «Parlare di accelerata è anacronistico. Quando diciamo che bisogna capire i margini, non significa che accetteremo tutto a ogni costo ma almeno vogliamo capire cosa si può ottenere. Speriamo sia la volta buona anche perché davvero non è più pensabile aspettare: segnaleremo al ministero che sono stati nuovamente sospesi degli appalti e alcune aziende dell’indotto proseguono nel pagare in ritardo e a tranche. Sia chiaro che senza un nuovo investitore, le opere di riqualificazione non vanno avanti».