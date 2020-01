Taranto, case in città vecchia vendute a un euro

Presto sarà possibile acquistare immobili nella Città vecchia di Taranto a un euro. Cresce l’attesa per la nuova misura che l’amministrazione Melucci adotterà in tema di politiche abitative, con la vendita delle case di proprietà del Comune di Taranto ad un prezzo simbolico: una “rivoluzione”, proprio come avviene in altre realtà urbane, mirata al ripopolamento della città vecchia.

Il provvedimento è stato annunciato qualche giorno fa durante la presentazione del piano Ecosistema Taranto, ma in molti avrebbero subito manifestato particolare curiosità e attenzione alle possibili evoluzioni.

La procedura sarà completamente trasparente e per questa ragione nelle prossime settimane è prevista la pubblicazione del primo bando pubblico.

Saranno cinque, almeno inizialmente, gli immobili comunali individuati nel centro storico a rientrare in questa operazione: chi entra in possesso delle case dovrà dimostrare di viverci stabilmente, dopo averle restaurate di tasca propria. L’obbligo rientrerà nei termini dell’avviso pubblico, e il restauro dovrà essere realizzato rispettando le norme.





