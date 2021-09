Carico di droga nascosto tra i sacchi della spazzatura, sotto sequestro otto chili di stupefacente

Nascondeva nella sua casa di Taranto più di otto chili di droga. L'altro giorno alla porta della sua abitazione hanno bussato i carabinieri del comando jonico che hanno effettuato una perquisizione. Nel corso del controllo i militari hanno trovato il carico di hascisc tra i sacchi della spazzatura e duemila euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre il proprietario di casa, un tarantino di 37 anni è stato arrestato e condotto in carcere.

La perquisizione

Le manette ai polsi del taratino sono scattate al termine di un'operazione mirata condotta dai militari del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Taranto. Da giorni, infatti, i carabinieri erano sulle tracce del giovane già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di droga, armi e reati contro la persona. L'altro giorno l'irruzione dei militari nell'abitazione del 37enne.

La droga

Durante l'ispezione i carabinieri hanno sequestrato 8 chili e mezzo di hashish e 2000 euro suddivisi in banconote di vario taglio, anche queste sottoposte a sequestro in quanto ritenute provento dell’attività illecita. Lo stupefacente era nascosto tra alcuni sacchi di spazzatura con all'interno materiale di risulta. Il tarantino dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere del capoluogo jonico.