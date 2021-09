Droga nascosta nel portabagagli. Catturato all'ingresso di Taranto

Lo hanno pizzicato con un carico di dieci chili di droga. E per lui si sono spalancate le porte del carcere. Nella rete dei carabinieri del nucleo radiomobile di Taranto un pluripregiudicato barese di 37 anni. La macchina dell'uomo, l'altra notte, è stata notata nel centro della città ed è stata fermata per un controllo. La droga era nascosta nel portabagagli. Sotto chiave dieci chili di hascisc. Per il pregiudicato sono scattate le manette con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo

Il controllo fatale per il "corriere" della droga è avvenuto la scorsa notte. Nel corso di un servizio di pattugliamento in viale Magna Grecia, i militari hanno notato una Opel Corsa che procedeva in maniera anomala, quasi a voler eludere il posto di blocco. Una condotta che ha insospettito i carabinieri. La macchina è stata subito fermata e ispezionata da cima a fondo.

La perquisizione

Una volta fermata l’auto ed identificato il conducente, che ha mostrato subito un atteggiamento nervoso, i carabinieri hanno perquisito la macchina. Nel portabagagli è stata trovata una busta chiusa con 50 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre dieci chili. Secondo gli investigatori l'uomo era giunto a Taranto per consegnare la droga ad uno dei gruppi tarantini attivi nello spaccio di stupefacenti. Dopo il controllo il 37enne è stato arresato e condotto in carcere.