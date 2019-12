Carico di arance sulla carreggiata, in tilt la statale

Un carico di arance invade la carreggiata e la statale va in tilt. Allarme oggi lungo la statale jonica 106, nel tratto in prossimità della zona industriale di Taranto. La carreggiata, infatti, è stata letteralmente invasa da un carico di arance, presumibilmente perse da un camion che si è allontanato subito. Dopo l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti, per le precarie condizioni di sicurezza, sul posto sono intervenuti gli uomini della Polstrada e dei carabinieri, oltre alle squadre dell'Anas. Per alcune centinaia di metri la statale è diventata impraticabile e a quel punto l'Anas l'ha chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La careggiata è stata ripulita con l'interventi anche di mezzi pesanti e poco dopo le 13 la statale è stata riaperta al traffico. La Polstrada, invece, ha avviato le indagini per risalire al conducente del camion che avrebbe perso l'imponente carico di agrumi. © RIPRODUZIONE RISERVATA