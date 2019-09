Carambola di auto sulla statale, quattro feriti gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro feriti in gravi condizioni ricoverati in ospedale a Taranto, dopo la spaventosa carambola tra auto avvenuto poco dopo le 13 sulla statale Appia, che collega Taranto a Bari, all'altezza di Mottola.Per cause in corso di accertamento, nell'impatto, avvenuto in prossimità di una curva e di una galleria, sono rimaste coinvolte quattro auto, una delle quali si è anche ribaltata. Sono stati gli automobilisti di passaggio a lanciare subito l'allarme e sul posto dell'incidente sono piombate le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. I sanitari hanno soccorso complessivamente sei persone. Quattro sono state estratte dalle lamiere contorte delle vetture dagli uomini dei vigili del Fuoco. I quattro sono stati condotti d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.