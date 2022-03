Taranto, i carabinieri sequestrano 8 chili e mezzo di droga, pistola e munizioni: tutto nascosto in pieno centro

Armi e droga in pieno centro. I Carabinieri del N.O.R. - Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, nella serata di ieri, hanno centrato un brillante risultato nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, nel giro di pochissimi giorni da un precedente sequestro.

Nel corso di ispezioni e sopralluoghi effettuati in pieno centro, nel quartiere “Borgo”, nei pressi della sede Navale Italiana, hanno rinvenuto e sequestrato: 8 chili e trecento di “marijuana”; 200 grammi di “hashish”; 1 pistola semiautomatica marca “Walther” mod. P99 cal. 9x21, con matricola abrasa e relativo caricatore; 30 cartucce calibro 9x21; un serbatoio di riserva predetta arma. Analogamente, da un approfondimento delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione.

Andirivieni sospetti

L’attività antidroga non casuale, ma intervenuta a seguito di serrati monitoraggi per contrastare l’incensante fenomeno che risulta sempre in grande ascesa. Da tempo la località, oggetto del rinvenimento, era sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. I frequenti andirivieni e le furtive puntate degli avventori avevano attirato le attenzioni dei militari della Sezione Operativa Carabinieri che hanno centrato il colpo. Incensanti sono adesso le minuziose indagini per l’individuazione dei responsabili a cui dovrà essere accollato tutto il materiale rinvenuto, grazie anche alla grande sinergia con la Procura della Repubblica di Taranto.