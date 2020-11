Capitale della Cultura 2022, Taranto è tra le 10 finaliste

C'è anche Taranto tra le dieci località in lizza per diventare Capitale italiana della cultura per il 2022. Il capoluogo jonico, infatti, è stato inserito dal Ministero per i beni e le attività culturali nell'elenco delle finaliste tra le quali sarà scelta la città destinata a diventare Capitale della italiana della cultura.

Oltre a Taranto, nella selezione, sono state inserite Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo, Procida, Trapani, Verbania e Volterra. Le dieci località finaliste presenteranno i proprio dossier alla Giuria in una audizione pubblica. Due le giornate a gennaio dedicate alla valutazione dei dossier.

