Cane terrorizzato dai "botti" si spezza le zampe durante la fuga

I “botti” di Capodanno lo hanno terrorizzato. E per la paura si è lanciato in un canale, spezzandosi le zampe. Dopo ore di lamenti strazianti il cane è stato soccorso e salvato dai volontari e dai vigili del Fuoco. Il salvataggio è avvenuto questa mattina a Marina di Ginosa in provincia di Taranto. Protagonista della storia un anziano randagio di quartiere amatissimo dai residenti della frazione costiera del comune jonico.

La fuga

L’altra sera l’esplosione di petardi e fuochi pirotecnici, evidentemente, hanno spaventato il cane che ha pensato di potersi salvare da chissà quale assalto buttandosi in corsa in un vicino canale di bonifica. La folta vegetazione e la profondità delle sponde, però, lo hanno tradito. Nella rovinosa caduta si è procurato la frattura di entrambe le zampe posteriori ed è rimasto intrappolato. Per tutta la notte e fino al mattino nella zona sono riecheggiati i suoi strazianti lamenti.

Il salvataggio

Alle prime luci dell’alba alcuni residenti del popoloso quartiere San Giuseppe di Marina di Ginosa hanno lanciato l'allarme. Sul posto gli operatori del posto del Nucleo Intervento Tutela Ambientale e i Vigili del Fuoco di Castellaneta Marina. Non senza difficoltà il cane è stato recuperato e soccorso. E’ stato adagiato in una gabbia-barella e trasportato presso la clinica veterinaria di Taranto. Una volta ristabilito, tornerà in libertà, all’affetto di tutto il quartiere.