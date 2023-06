Calci e schiaffi alla moglie, arrestato marito violento

Ha assalito a calci e schiaffi la moglie. Dopo l'allarme, però, nella sua casa sono piombati i carabinieri di Taranto che lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della coniuge. Il marito, si tratta di un tarantino di 46 anni, è stato arrestato in flagranza di reato e dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Taranto in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

Il caso

Tutto è nato dall'ennesima lite tra moglie e marito, durante la quale l’uomo avrebbe aggredito e picchiato la donna anche con schiaffi e calci.

Alla richiesta di aiuto al “112” da parte della malcapitata sono stati immediatamente inviati i carabinieri sul posto, che si sono trovati sotto gli occhi una scena che lasciava pochi dubbi sull’accaduto. Gli accertamenti effettuati dai militari hanno permesso di ricostruire l'aggressione e verificare che la vittima, peraltro con varie ed evidenti lesioni, sarebbe stata da tempo il bersaglio di ripetute violenze e vessazioni da parte del marito.

La denuncia

Il 46enne, secondo quanto ha dichiarato dalla vittima, già da tempo avrebbe assunto atteggiamenti violenti nei suoi riguardi e soprattutto alla presenza dei loro figli. Violenze culminate nell’ennesima aggressione I carabinieri hanno invitato la vittima a rivolgersi al centro antiviolenza e hanno arrestato l'uomo che poco dopo è stato condotto in carcere.