Calci e pugni alla convivente, arrestato

Si è ubriacato e ha aggredito la convivente. Picchiandola senza pietà con calci e pugni. Sino a quando in soccorso della malcapitata sono arrivati gli agenti della Squadra Volante, che hanno arrestato un tarantino di 28 anni. Mentre la donna è stata condotta in ospedale. L'ennessima brutta storia di maltrattamenti in famiglia arriva dal centro di Taranto. A lanciare l'allarme, ieri mattina, i vicini della coppia che hanno udito le urla disperate della vittima ed hanno chiesto l'intervento della Polizia. Sul posto è piombata una volante che ha bloccato il convivente e ha trovato la donna, una ragazza di 22 anni, a terra in un cortiletto attiguo all'abitazione. La ragazza è stata soccorsa dai medici del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale. Agli agenti ha raccontato che l'uomo l'aveva colpita con calci e pugni.Il 28enne è stato subito condotto in Questura e poco dopo è stato trasferito in carcere. Per lui sono scattate le contestazioni di maltrattamenti in famiglia, percosse e diffamazione.