Tragedia a Massafra: uomo investito da un treno

Un uomo è stato investito e ucciso da un treno questa sera nei pressi di Massafra in provincia di Taranto. Il cadavere nei pressi dei binari è stato notato dal conducente di un convoglio che ha rallentato e si è fermato per lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari della compagnia carabinieri di Massafra. Per la vittima, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Stando alle prime notizie, la vittima sarebbe uno straniero.

L'incidente

L'allarme è scattato poco prima delle 19 nei pressi del passaggio a livello di via Ferrara, nella zona industriale di Massafra. Il corpo riverso sui binari è stato visto da uno dei conducenti di un treno che ha rallentato sino a fermarsi. Quando è sceso dal convoglio il conducente ha lanciato l'allarme chiedendo l'intervento dei soccorritori.

Le indagini

Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri della compagnia di Massafra che stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'incidente e di identificare la vittima. La prima ipotesi è che l'uomo sia stato investito da un treno in corsa e che il suo corpo sia stato rinvenuto in un momento successivo, ovvero quando è passato un altro convoglio.