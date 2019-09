Bus in fiamme, paura in centro

L'incendio è divampato all'improvviso. Con le fiamme che in pochi secondi hanno divorato un bus di città. Paura, intorno alle 13,30, in via Leonida, in pieno centro a Taranto. Il rogo si è sviluppato a bordo di un mezzo dell'Amat della linea 24. Prima che le fiamme si propagassero i passeggeri e il personale in servizio in quel momento si sono fortunatamente messi al sicuro. Poi hanno assistito impotenti al rogo, le cui cause sono in corso di accertamento. Sul posto due equipaggi dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio, e le pattuglie della squadra Volante della Polizia.



Ultimo aggiornamento: 16:54

