Bus in fiamme, allarme sulla statale

Il bus ha preso fuoco all'improvviso questa mattina sulla statale 7, a pochi chilometri dal centro abitato di Taranto, lungo il tragitto che avrebbe dovuto portarlo al rientro al deposito. Le fiamme sono divampate rapidamente distruggento il mezzo pubblico, sul quale non vi erano passeggeri, e fortunatamente senza alcuna cosneguenze per il conducente che si è subito messo al riparo.

Sul posto nel giro di pochi minuti è sopraggiunto un equipaggio dei vigili del fuoco che ha provveduto a domare il rogo, provocato da un guasto. Durante l'incendio e l'intervento dei vigili, ovviamente, si è registrato qualche rallentamento del traffico con il passaggio consentito alle vetture solo sulla corsia di sorpasso. Sul posto anche il personale dell'Anas per le operazioni di pulizia della carreggiata, e poco dopo la circolazione è tornata alla normalità.