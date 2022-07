Taranto, la rivoluzione dei bus: in arrivo 58 mezzi di ultima generazione

A Taranto arriveranno 58 nuovi autobus, di cui 53 ibridi e 5 completamente elettrici. L'investimento da 20 milioni di euro è vicinissimo: la direzione polizia locale e trasporto pubblico del Comune ha proceduto alla firma del contratto per l'investimento. La flotta di Kyma Mobilità, l'azienda del trasporto urbano partecipata al cento per cento dal Comune, si rinnoverà ulteriormente dopo l'acquisto a gennaio 2021 di altri 24 mezzi ibridi. «Il trasporto pubblico - spiega una nota di Palazzo di città - cambia pelle e si integra con i principi di sostenibilità che stiamo applicando in ogni settore: con l'acquisto di questi mezzi anticipiamo la rivoluzione che si scatenerà presto con le Brt, i bus rapidi elettrici che collegheranno tutta la città».

