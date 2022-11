Burrasca di pioggia e vento nella notte, segnale stradale colpisce una macchina

Pioggia e vento di burrasca nella notte a Taranto, dove il maltempo d'autunno è arrivato dopo settimane di sole che hanno spinto la temperaura oltre le medie stagionali. Nella tarda serata di ieri, infatti, ha cominciato a cadere una pioggia copiosa con forti raffiche di vento che hanno spazzato il centro e i quartieri periferici. Il vento in particolare ha abbattuto segnali mobili e ha divelto le protezioni di alcuni canteri stradali, oltre a spostare i carrellati della differenziata. In piazza Garibaldi un segnale stradale si è abbattuto su una macchina.

Gli interventi

La burrasca di pioggia e vento è andata avanti per tutta la notte e sono state diverse le richieste di intervento giunte alla centrale dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono intervenuti in diverse zone della città per mettere in sicurezza alcuni alberi e alcuni balconi dai quali sono caduti calcinacci. Un albero è stato abbattuto all'interno di una scuola, ma senza alcuna conseguenza particolare. Una ventina, nel corso della notte, gli interventi dei Vigili del Fuoco.