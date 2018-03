Buche stradali e viabilità, il Comune corre ai ripari: «Risorse nel Bilancio 2018»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Nei giorni scorsi Quotidiano si è occupato delle precarie condizioni del manto stradale cittadino, disseminato di buche che a volte hanno quasi le sembianze di veri e propri crateri. A stretto giro è arrivata la risposta dell’amministrazione comunale di Taranto su buche stradali, manti dissestati e marciapiedi da riparare.L’assessore ai Lavori Pubblici, Aurelio Di Paola, in merito all’argomento spiega che «le criticità atmosferiche degli ultimi mesi e la contestuale presenza di acqua e freddo hanno aggravato le condizioni dei dissesti stradali, emerse comunque in maniera evidente in tutta Italia. A ciò si aggiunga il fatto che nell’ultimo decennio le asfittiche condizioni di cassa del Comune di Taranto hanno determinato un quadro manutentivo dell’intero sistema viario assolutamente precario e bisognevole, invece, di maggiori risorse. Ciononostante la Direzione Lavori Pubblici ha fatto il massimo possibile per porre rimedio alla problematica delle buche stradali facendo rientrare almeno le criticità più evidenti. Dal mese di agosto 2017 ad oggi - spiega l’assessore - si contano oltre 800 interventi segnalati, censiti e consequenzialmente eseguiti. Il dato è verificabile anche sulla piattaforma viabilitaranto (accessibile al link http://www.viabilitaranto.it/ e con app scaricabile su sistema android), appositamente creata per favorire le segnalazioni provenienti dalla cittadinanza attiva».Ma non è tutto. L’amministrazione comunale sottolinea che in seguito al boom industriale degli anni 70 la città di Taranto è stata interessata da importanti fenomeni di abusivismo edilizio che hanno raddoppiato la superficie stradale con la nascita delle cosiddette strade spontanee, ovvero prive dei requisiti minimi per considerarle strade veicolari. La rete stradale della città si estende oggi per oltre 300 chilometri lineari, che salgono a 400 se si considerano anche le strade spontanee, quelle vicinali, quelle nelle isole amministrative e nelle aree di E.R.P (Edilizia residenziale pubblica) per una superficie totale di circa 2.400.000 mq. Gli ultimi interventi importanti sulla viabilità e marciapiedi risalgono al 2002-2006 con fondi rivenienti dai Boc mentre, negli anni di dissesto 2006-2010, sono stati effettuati solo piccoli interventi manutentivi.