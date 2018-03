Strade-gruviera, l’allarme dei conducenti Amat: «Così non si può lavorare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Oltre 800 interventi segnalati, censiti ed eseguiti. Il dato è verificabile anche sulla piattaforma www.viabilitaranto.it». È un passaggio dell’intervento dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Taranto, Aurelio Di Paola, in cui si spiega la connessione diretta tra cittadinanza e amministrazione sulla questione buche e sulle precarie condizioni del manto stradale cittadino. È nella stessa ottica di collaborazione fattiva che si registrano diverse segnalazioni da chi quel manto stradale lo percorre per centinaia di chilometri al giorno: i conducenti dell’Amat.Gli autisti dei bus cittadini guidano mezzi per circa 7 ore e mezza al giorno e, su alcune strade, le difficoltà sono evidenti. Criticità per i mezzi, sicuramente, ma anche e soprattutto per la schiena degli stessi guidatori. Le segnalazioni sul dissesto del manto stradale delle segreterie sindacali aziendali alla direzione generale dell’Amat e alle istituzioni cittadine sono state frequenti. Per esempio, nella lettera del 24 novembre scorso firmata dalle segreterie aziendali Fit Cisl e Uiltrasporti si pone l’accento “sul grado di dissesto in cui versano molte strade cittadine percorse dagli autobus di linea. Il grave stato di dissesto è fonte continua di sobbalzi e vibrazioni in danno sia dell’utenza e, soprattutto, del personale di guida. Non meno importante è il danno che subiscono gli autobus ai principali apparati della struttura portante (sospensioni, telai, barre di torsione, supporti motore, carrozzeria)”.Nello specifico, ci si riferisce a quelle arterie sulle quali è presente la corsia preferenziale citando in particolare via Garibaldi, via Cariati e via Principe Amedeo. “Si ritiene necessario un incontro urgente al fine di definire un quadro di interventi e di priorità per il ripristino delle condizioni minimali di sicurezza delle strade cittadine - prosegue la nota - non è da escludersi la possibilità di variare il percorso di alcune linee laddove non si dovesse prevenire all’individuazione in tempi rapidi di soluzioni alla problematica descritta”.Dello stesso tenore altre segnalazioni precedenti. Sempre lo scorso anno - in questo caso era in piedi ancora la giunta Stefàno - le organizzazioni sindacali evidenziavano “la situazione del manto stradale presente in via Togliatti e via Salvemini al quartiere Paolo VI che risulta essere piena di avvallamenti e con numerose buche”.