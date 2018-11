Branco di lupi sbrana gli asinelli di un allevamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Asinelli aggrediti e sbranati da un branco di lupi. Ancora allarme in valle d'Itria per le scorribande dei famelici animali, che hanno nuovamente colpito in un allevamento dell'agro di Martina Franca. Diversi esemplari di asino, infatti, la scorsa notte sono stati fatti a pezzi dai lupi così come nelle scorse settimane era toccato a pecore e capre di un'altra azienda agricola della zona. «Le uniche “specie” non protette sono allevatori e agricoltori» - ha commentato con amarezza il presidente di Confagricoltura Taranto, Luca Lazzàro.Gli attacchi dei lupi stanno infliggendo danni pesanti agli allevatori che continuano ad investire sull’allevamento di razze pregiate, in una zona particolarmente vocata come l’agro martinese. «Nessuno però – rimarca Lazzàro – tutela gli allevatori e il loro bestiame dalle razzie dei lupi, la cui dannosa presenza viene puntualmente segnalata in molte aree della della Puglia, dalla Murgia Tarantina e Barese sino al profondo Salento».Un problema che fa il paio con le devastazioni provocate nei campi da branchi di cinghiali, divenuti una vera e propria calamità naturale: «Gli allevatori e gli agricoltori non ne possono. La Regione - continua Lazzaro - deve intervenire con urgenza».